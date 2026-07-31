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Тукай районының Күктәк-Мирсәет авылында борынгы кичке уеннар традициясен яңарттылар

Тукай районының Күктәк-Мирсәет авылында борынгы кичке уеннар традициясен яңарттылар

Тукай районының Яңа Бүләк авыл җирлегенә керүче Күктәк-Мирсәет авылында чын халык бәйрәме узды. Биредә яшәүче Мингалиевлар гаиләсе — Дилшат һәм Зөлфиянең капка төбендә «Капка төбендә кичке уен» дип аталган милли кичә оештырылды.

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