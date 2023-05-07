Спички - не игрушка

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  • Aлександр Иванов
    Автор,не хочется много писать,но твой анализ и выводы-фуфло!! Например,чем эконимика Англии больше России? Почему Ита...Россия не вылетел...
  • Андрей
    когда идти, слава богу, решает не автор.Красная Армия мож...
  • witalechka петров
    вот нисколько не радует, что Габуния отказалась вводить санкции против России. я больше удивлен, что после всего, что..."Приятно удивлен"...

Помоечная «режиссёрка» уже в СИЗО. Несмотря на старания поручителей — от Меньшикова до Гербер

Помоечная «режиссёрка» уже в СИЗО. Несмотря на старания поручителей — от Меньшикова до Гербер

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу арестовал театральную "режиссёрку" Женю (Евгению) Беркович по обвинению в оправдании терроризма.

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