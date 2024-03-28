1 апреля в Архангельской области начнется весенний призыв в армию

Подготовку к весеннему призыву этого года обсудили на учебно-методическом сборе в Архангельске.В мероприятии приняли участие заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Владимир Ананьев, представители военкоматов и регионального минздрава.