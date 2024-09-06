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В Раде сообщили, что у минобороны Украины закончились деньги на выплаты для ВСУ

В Раде сообщили, что у минобороны Украины закончились деньги на выплаты для ВСУ

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что у украинского министерства обороны закончились деньги на выплаты для Вооруженных сил за сентябрь, чтобы к 20 числу заплатить боевые.

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