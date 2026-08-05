ОСАГО для аварийных водителей подорожало на 10%: кому придётся платить больше

Русские автостраховщики нанесли чувствительный финансовый удар по виновникам ДТП.Пока тарифы для дисциплинированных автовладельцев остаются практически неподвижными, стоимость обязательной автогражданки для аварийных водителей во II квартале показала рекордный двухзначный рост.
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