«Большое горе»: после киевской атаки по Крыму количество пострадавших выросло почти до 100 человек, двое детей и один взрослый погибли

«Большое горе»: после киевской атаки по Крыму количество пострадавших выросло почти до 100 человек, двое детей и один взрослый погиблиЧисло погибших при атаке на Севастополь выросло до трёх человек, это двое детей и один взрослый.
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