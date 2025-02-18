Лидия Чарская — писательница, которую критиковали взрослые и обожали дети

ДР

Джошуа Рестон

В творчестве каждого автора можно найти недостатки. Помню как Тата Алеева говорила, что Пушкин - бездарность, его произведения давно потеряли актуальность. А вот Пастернак - другое дело! На мой взгляд, сравнивать двух разных авторов - глупо.