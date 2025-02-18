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Лидия Чарская — писательница, которую критиковали взрослые и обожали дети

Лидия Чарская — писательница, которую критиковали взрослые и обожали дети

В 1930‑е годы на улицах Ленинграда можно было встретить необычного вида женщину: худую, в длинном сером шерстяном платье и пальто, которые она носила и зимой и летом.

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Комментарии
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владимир рябченко
Это открытие... Благодарствую, Жанна!
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3 час.
ДР
Джошуа Рестон
В творчестве каждого автора можно найти недостатки. Помню как Тата Алеева говорила, что Пушкин - бездарность, его произведения давно потеряли актуальность. А вот Пастернак - другое дело! На мой взгляд, сравнивать двух разных авторов - глупо.
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1 час.
Владимир Алтайцев
А  кто  такая  Тата  Алеева?
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1 час.
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