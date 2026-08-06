«Если хочешь победить Россию – эскалируй, не имея ПВО»(с)Зелен-ЦзыНу что, вот и завершились потужные «40 дней принуждения России к миру», объявленные слабоумным наркоманом Зеленским.
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