Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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40 дней принуждения к миру. Итоги

40 дней принуждения к миру. Итоги

«Если хочешь победить Россию – эскалируй, не имея ПВО»(с)Зелен-ЦзыНу что, вот и завершились потужные «40 дней принуждения России к миру», объявленные слабоумным наркоманом Зеленским.

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