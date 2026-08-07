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Крис Финч объяснил, как «Миннесота» оказала «медвежью услугу» Энтони Эдвардсу, и чем поможет Ламело Болл

Главный тренер «Миннесоты» Крич Финч пояснил, как выменянный из «Шарлотт» Ламело Болл поможет команде решить ее проблемы.

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