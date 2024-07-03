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Туроператор Anex Tour анонсировал зимнюю программу полетов по популярным направлениям

Туроператор Anex Tour анонсировал зимнюю программу полетов по популярным направлениям

Туроператор Anex Tour объявил о начале зимней полетной программы в Египет, Таиланд и Шри-Ланку. Экспресс-рейсы будут осуществляться из семи городов России - Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Владивостока.

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