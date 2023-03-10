Файзуллин пояснил перспективы инфраструктурного развития регионов

Программы модернизации коммунальной инфраструктуры направлены на то, чтобы вовлечь в решение задач всех участников — и муниципальных, и концессионных, и внебюджетных, обеспечив снижение аварийности сетей, повышение качества оказываемых услуг.
Программы модернизации коммунальной инфраструктуры направлены на то, чтобы вовлечь в решение задач всех участников — и муниципальных, и концессионных, и внебюджетных, обеспечив снижение аварийности сетей, повышение качества оказываемых услуг.
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