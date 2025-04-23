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Врач рассказал о пользе и вреде кофе для организма

Врач рассказал о пользе и вреде кофе для организма

Полезным вариантом кофе считается натуральный заварной, приготовленный из зерен арабики или робусты, поскольку эти сорта богаты антиоксидантами, которые помогают защищать клетки организма от преждевременного старения.

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