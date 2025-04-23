Врач рассказал о пользе и вреде кофе для организма

Полезным вариантом кофе считается натуральный заварной, приготовленный из зерен арабики или робусты, поскольку эти сорта богаты антиоксидантами, которые помогают защищать клетки организма от преждевременного старения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии