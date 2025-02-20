Народный календарь предлагает отметить день Луки и печь пироги. с луком. Часть таких пирогов надо обязательно раздать "на счастье".
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Народный календарь предлагает отметить день Луки и печь пироги. с луком. Часть таких пирогов надо обязательно раздать "на счастье".