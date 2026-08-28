Иран требует признания неэффективности давления для возобновления диалога с США

Условие для возобновления диалога Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в социальной сети X сообщил, что для реставрации дипломатического диалога с Соединёнными Штатами американская сторона должна понять, что политика давления на Иран не приносит результатов.
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