Иран требует признания неэффективности давления для возобновления диалога с США

Условие для возобновления диалога Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в социальной сети X сообщил, что для реставрации дипломатического диалога с Соединёнными Штатами американская сторона должна понять, что политика давления на Иран не приносит результатов.