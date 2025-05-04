Мессенджер Skype прекратит свою работу и уступит дорогу сервису Teams

Мессенджер Skype прекращает свою работу, говорится в рассылке его пользователям. Корпорация Microsoft, владеющая Skype, с 5 мая перестаёт поддерживать его работу и сосредоточивается на развитии сервиса Teams, уточняется в рассылке пользователям мессенджера.