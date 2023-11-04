Пышные губы без уколов: делаем контуринг губ, как у Мэрилин Монро

Визажисты объясняют, как сделать губы объёмнее с помощью модного контуринга на примере Мэрилин Монро Нарощенные ресницы, ногти под слоем гель-лака и подозрительно пухлые губы – типичный «суповой набор» большинства современных модниц.
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