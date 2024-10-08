Экспедиция завершилась успешно, археологи нашли множество уникальных предметов

Учёные УрФУ закончили раскопки в Шигирском Истоке III в Свердловской области. Экспедиция завершилась успешно, так как археологи нашли множество уникальных предметов, которые ранее не встречались в Зауралье.
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