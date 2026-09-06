Более 30 уголовных дел о махинации при госзакупках возбуждено в Астраханской области

Прокуратура Астраханской области подвела итоги надзора за бюджетным законодательством в 2026 году. За 8 месяцев было выявлено более 2,5 тысяч нарушений, к ответственности привлечено свыше 600 должностных лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Астрахани скора...
- СИ Морпех-ветеран СВ...
- Астраханцам объяс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым