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Пункт-А

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Более 30 уголовных дел о махинации при госзакупках возбуждено в Астраханской области

Более 30 уголовных дел о махинации при госзакупках возбуждено в Астраханской области

Прокуратура Астраханской области подвела итоги надзора за бюджетным законодательством в 2026 году. За 8 месяцев было выявлено более 2,5 тысяч нарушений, к ответственности привлечено свыше 600 должностных лиц.

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