Как есть сыр и не толстеть

Как бы мы ни любили сыр, к сожалению, он не очень полезен для фигуры, так как содержит много жиров. Встает вопрос: неужели нужно постоянно отказывать себе в удовольствии? Ниже 10 практических советов, как и в каком количестве можно позволить себе сыр, чтобы было не во вред фигуре.
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