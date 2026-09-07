Как есть сыр и не толстеть

Как бы мы ни любили сыр, к сожалению, он не очень полезен для фигуры, так как содержит много жиров. Встает вопрос: неужели нужно постоянно отказывать себе в удовольствии? Ниже 10 практических советов, как и в каком количестве можно позволить себе сыр, чтобы было не во вред фигуре.