«Работают ежедневно». Где севастопольцы смогут купить елки и игрушки на Новый год?

В преддверии Нового года с 20 по 22 декабря в Севастополе на площади 50-летия СССР (ост. ЦУМ) пройдет большая продуктовая ярмарка, где будет представлена продукция товаропроизводителей Севастополя, Крыма, Краснодарского края и Херсонской области.