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Интенсивность пожаров на юге Челябинской области снизилась

Интенсивность пожаров на юге Челябинской области снизилась

МЧС по Челябинской области сообщает, что интенсивность горения в ночное время снизилась. Напомним, что в трех муниципальных округах действует режим ЧС в связи с природными пожарами.

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