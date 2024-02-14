Полслона: голосование по Украине проявило внутренний раскол в рядах республиканцев

Вопрос оказания срочной финансовой помощи Украине вошел в стадию обсуждения в конгрессе. Несмотря на сопротивление оппозиции, демократы сумели успешно пройти процедурные слушания и достичь успеха в американском сенате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии