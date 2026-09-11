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Регионы России

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Ландо Норрис пропустил вторую практику Гран-при Испании из-за поломки болида

Ландо Норрис пропустил вторую практику Гран-при Испании из-за поломки болида

По информации Sky Sports, на машине Норриса возникли проблемы с коробкой передач. Инженерам не удалось своевременно заменить неисправный агрегат, что вынудило пилота отказаться от дальнейших заездов во второй практике.

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