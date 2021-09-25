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С начала года в Мангистау утонули 11 человек

С начала года в Мангистау утонули 11 человек

Спасателям удалось предотвратить гибель 20 человек, в том числе ребенка. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области МЧС РК Бекболат Абдикадыров.

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