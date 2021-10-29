Мировое обозрение

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Госсекретарь Блинкен заявил, что США будут мешать Ирану строить беспилотники

Госсекретарь Блинкен заявил, что США будут мешать Ирану строить беспилотники

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США будут использовать все инструменты, в том числе санкции, чтобы помешать Ирану строить беспилотники, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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