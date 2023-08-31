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Алина Горбачева: «Хочется обратиться к тем, кто в каждом моем слове ищут подвох и неправду – мне действительно стыдно за мой поступок»

«Доброе утро! Сейчас я иду на тренировку. В голове много разных мыслей. В первую очередь хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает.

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