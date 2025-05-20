В Минюсте рассказали, что почти половина иноагентов проживает за рубежом

Об этом сообщил Олег Свириденко Почти половина физических лиц, включенных в реестр иностранных агентов, проживает за рубежом, заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко на сессии Петербургского международного юридического форума.
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