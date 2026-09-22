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Газета.ру

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ФСБ: четыре агента украинских спецслужб получили от 17 до 28 лет

ФСБ: четыре агента украинских спецслужб получили от 17 до 28 лет

Четыре агента украинских спецслужб осуждены за попытки совершения терактов в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

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