ФСБ: четыре агента украинских спецслужб получили от 17 до 28 лет

Четыре агента украинских спецслужб осуждены за попытки совершения терактов в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Полонская: страны...
- Володин: в ноябре...
- ЛЛ Володин: в ноябре...
А сколько еще не выловили?