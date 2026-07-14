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Царьград

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Трамп не раскрыл планы о возможной операции на острове Харк

Трамп не раскрыл планы о возможной операции на острове Харк

Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть планирует ли он отправить американских военных для захвата иранского острова Харк, назвав разглашение такой информации "глупым", сообщил он в интервью Fox News.

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