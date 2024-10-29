ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Федорова
    Я всегда знала об одном: что буду жить только с умным, порядочным, образованным, непьющим, организованным человеком. ...10 вещей, о котор...
  • Вера Федорова
    Уму непостижимо..."Будешь выть у гр...
  • Элина Морозова
    Вот   и  я о том  же. Без  участия  женщин в экономике она завянет.Патриархат: как о...

Список "счастливых" браков, закончившихся трагедией: Создатели "телемыла" выманивают женщин из России

Список "счастливых" браков, закончившихся трагедией: Создатели "телемыла" выманивают женщин из России

Коллаж Царьграда С завидной регулярностью отечественное ТВ выдаёт киноподелки со схожим сюжетом: умная, но несчастная русская женщина, до предела затюканная бытом и грубым русским мужем, вырывается на южные просторы, а там её ждет "Аладдин" на белом коне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх