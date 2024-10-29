Список "счастливых" браков, закончившихся трагедией: Создатели "телемыла" выманивают женщин из России

Коллаж Царьграда С завидной регулярностью отечественное ТВ выдаёт киноподелки со схожим сюжетом: умная, но несчастная русская женщина, до предела затюканная бытом и грубым русским мужем, вырывается на южные просторы, а там её ждет "Аладдин" на белом коне.
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