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Житель областного центра погасил задолженность по содержанию своего сына после применения принудительных мер

Житель областного центра погасил задолженность по содержанию своего сына после применения принудительных мер

Жители Амурской области продолжают сталкиваться с проблемами в сфере выплаты алиментов. Один из таких случаев произошел в областном центре, где мужчина накопил долги в размере 700 тысяч рублей после отказа выплачивать средства на содержание своего несовершеннолетнего сына.

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