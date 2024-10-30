Житель областного центра погасил задолженность по содержанию своего сына после применения принудительных мер

Жители Амурской области продолжают сталкиваться с проблемами в сфере выплаты алиментов. Один из таких случаев произошел в областном центре, где мужчина накопил долги в размере 700 тысяч рублей после отказа выплачивать средства на содержание своего несовершеннолетнего сына.
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