Житель областного центра погасил задолженность по содержанию своего сына после применения принудительных мер

Жители Амурской области продолжают сталкиваться с проблемами в сфере выплаты алиментов. Один из таких случаев произошел в областном центре, где мужчина накопил долги в размере 700 тысяч рублей после отказа выплачивать средства на содержание своего несовершеннолетнего сына.