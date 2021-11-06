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Датские ученые Бенфилд и Хартманн назвали чихание одним из симптомов COVID-19 у привитых

Датские ученые Бенфилд и Хартманн назвали чихание одним из симптомов COVID-19 у привитых

Симптомы, по которым можно определить заражение коронавирусом среди вакцинированных, назвали профессор, главврач отделения инфекционных заболеваний больницы Видорве Томас Бенфилд и профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн.

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