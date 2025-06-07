"Минимум три дня": Гигантские "грибы" по Украине - это начало. Слово взял генерал Попов

Владимир Балаев

Представьте себе Сталина договаривающегося с Гитлером в 1942-м году... ЭТОГО ПРОСТО НЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ, ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С НЕЛЮДЯМИ, Будь у бандеровской хунты любое оружие повышенного могущества, они незамедлительно его бы применили прямо по мирным городам. Их нужно уничтожать, а не называть по имени отчеству! Всю верхушку! И тогда быстрее наступит мир. Настоящий.