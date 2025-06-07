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"Минимум три дня": Гигантские "грибы" по Украине - это начало. Слово взял генерал Попов

"Минимум три дня": Гигантские "грибы" по Украине - это начало. Слово взял генерал Попов

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Возмездие началось. Но всё ли это? Заслуженный военный лётчик генерал-майор авиации в запасе Владимир Попов взял слово и предупредил: гигантские "грибы" по Украине - это начало.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Маловато будет..
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3 час.
Serg Makon
Запоздалое военное действие, хотя ситуация была очевидной более 2-х лет назад.
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3 час.
Владимир Балаев
Представьте себе Сталина договаривающегося с Гитлером в 1942-м году...  ЭТОГО ПРОСТО НЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ, ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С НЕЛЮДЯМИ,  Будь у бандеровской хунты любое оружие повышенного могущества, они незамедлительно его бы применили прямо по мирным городам.  Их нужно уничтожать, а не называть по имени отчеству! Всю верхушку!  И тогда быстрее наступит мир. Настоящий.
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42 мин.
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