Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Возмездие началось. Но всё ли это? Заслуженный военный лётчик генерал-майор авиации в запасе Владимир Попов взял слово и предупредил: гигантские "грибы" по Украине - это начало.
"Минимум три дня": Гигантские "грибы" по Украине - это начало. Слово взял генерал Попов
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Маловато будет..
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3 час.
Serg Makon
Запоздалое военное действие, хотя ситуация была очевидной более 2-х лет назад.
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3 час.
Владимир Балаев
Представьте себе Сталина договаривающегося с Гитлером в 1942-м году... ЭТОГО ПРОСТО НЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ, ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С НЕЛЮДЯМИ, Будь у бандеровской хунты любое оружие повышенного могущества, они незамедлительно его бы применили прямо по мирным городам. Их нужно уничтожать, а не называть по имени отчеству! Всю верхушку! И тогда быстрее наступит мир. Настоящий.
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42 мин.
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