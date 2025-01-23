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Как Игорь Николаев отметил 65-летний юбилей

Как Игорь Николаев отметил 65-летний юбилей

17 января Игорь Николаев отпраздновал свой 65-летний юбилей. Этот знаменательный день артист провел в кругу своих близких — семьи и друзей в одном из ресторанов Дубая, который славится великолепным панорамным видом на город.

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