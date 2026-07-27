Пожизненное за аниматоров: суд поставил точку в кровавом деле на Кубани

Пожизненное и два долгих срока: суд вынес приговор убийцам аниматоров на Кубани В Краснодарском краевом суде сегодня огласили вердикт по резонансному делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии