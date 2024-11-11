В Томской области продолжается проведение федерального оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде»

Сотрудниками полиции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде», направленное на предупреждение экстремистской деятельности, формирование у граждан негативного отношения к радикальной идеологии, развитие гражданской активности в духе патриотизма, воспитание нетерпимости к любым формам ненависти и ксенофобии.