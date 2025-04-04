Российские краш-тесты RuNCAP — насколько они действительно нужны?

В Росстандарте планируют возобновить работы по внедрению национальной системы краш-тестов RuNCAP. Напомним, еще в 2018 году RuNCAP продвигали как национальную систему сертификации, которая отличалась бы особой строгостью: краш-тесты со скорости 65-70 км/ч и с перекрытием 20-25% – то есть жестче, чем EuroNCAP и даже стандарты США.