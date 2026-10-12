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Педагог Староверова: гаджеты могут дополнять игры детей, а не заменять их

Педагог Староверова: гаджеты могут дополнять игры детей, а не заменять их

Амбассадор сообщества «Цифровые учителя России» Елена Староверова рассказала, что цифровые технологии могут дополнять традиционные игры и творчество детей, если не заменяют реальные занятия и живое общение.

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