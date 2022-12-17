Евгений Бушманов: «Считаю себя спартаковцем при всем уважении к ЦСКА. Красно-белые показывали умный футбол, была разница стилей»

Евгений Бушманов: «Считаю себя спартаковцем при всем уважении к ЦСКА. Красно-белые показывали умный футбол, была разница стилей»

Евгений Бушманов заявил, что считает себя спартаковцем. Экс-защитник выступал за красно-белых в 1989–1992 и 1998–2000 годах.

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