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Павел Миллер

Русский патриот против диаспоры: В Петербурге началась борьба за власть - мигранты пошли на подлость В Петербурге началась борьба за власть - мигранты пошли на подлость, решив установить свои правила в округе Литейный. Русский патриот Савва Федосеев против узбекской диаспоры - на чьей стороне "правосудие"? Русский патриот под ударом "правосудия" Напряжённая ситуация на выборах в муниципальном округе "Литейный" напоминает борьбу добра со злом. За депутатский мандат борются 63-летний Равшанбек Курбанов, выходец из Узбекистана, и 26-летний Савва Федосеев, русский патриот. Важным моментом стало то, что Курбанов через суд добился аннулирования регистрации Федосеева всего за две с половиной недели до выборов. Курбанов является одним из лидеров узбекской диаспоры, а Федосеев - активист "Русского движения", который активно помогает фронту и занимается политическим активизмом. Однако заслуги Федосеева оказались в тени влияния этнической диаспоры, которая имеет связи в более высоких инстанциях. Какое будущее ждёт район с таким кандидатом на выборах? Вопрос риторический. Откуда ноги растут!!! Санкт-петербургская узбекская диаспора Туран провела встречу с губернатором санкт-петербурга Бегловым