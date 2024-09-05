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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свидание - 5000 рублей, отправка домой - 30 000: Стало известно об особых услугах для мигрантов в Сахарово

Свидание - 5000 рублей, отправка домой - 30 000: Стало известно об особых услугах для мигрантов в Сахарово

Фото: Царьград Сотрудников Центра временного содержания мигрантов в Сахарово подозревают в оказании особых услуг мигрантам.

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Комментарии
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epobedimski
А чего проще,просто сделать визовый режим
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7 час.
ПМ
Павел Миллер
Русский патриот против диаспоры: В Петербурге началась борьба за власть - мигранты пошли на подлость В Петербурге началась борьба за власть - мигранты пошли на подлость, решив установить свои правила в округе Литейный. Русский патриот Савва Федосеев против узбекской диаспоры - на чьей стороне &quot;правосудие&quot;? Русский патриот под ударом &quot;правосудия&quot; Напряжённая ситуация на выборах в муниципальном округе &quot;Литейный&quot; напоминает борьбу добра со злом. За депутатский мандат борются 63-летний Равшанбек Курбанов, выходец из Узбекистана, и 26-летний Савва Федосеев, русский патриот. Важным моментом стало то, что Курбанов через суд добился аннулирования регистрации Федосеева всего за две с половиной недели до выборов. Курбанов является одним из лидеров узбекской диаспоры, а Федосеев - активист &quot;Русского движения&quot;, который активно помогает фронту и занимается политическим активизмом. Однако заслуги Федосеева оказались в тени влияния этнической диаспоры, которая имеет связи в более высоких инстанциях. Какое будущее ждёт район с таким кандидатом на выборах? Вопрос риторический. Откуда ноги растут!!! Санкт-петербургская узбекская диаспора Туран провела встречу с губернатором санкт-петербурга Бегловым
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