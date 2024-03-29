За последние сутки на линии боевого соприкосновения произошли значительные изменения. Российские военные корреспонденты и эксперты сообщают о текущих… Новости СВО 29 марта: Российские войска продолжают наступление .
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