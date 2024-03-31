Цифровая премьера мультфильма “Кунг-фу Панда 4” состоится уже 9 апреля По дан...

Цифровая премьера мультфильма “Кунг-фу Панда 4” состоится уже 9 апреляПо данным портала DVD’s Release Date, цифровая премьера мультфильма Кунг-фу Панда 4 в сервисах Amazon Video и iTunes состоится уже совсем скоро – 9 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)