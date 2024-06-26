С 1 июля вводятся новые ограничения на заправочных станциях: теперь это будет полностью запрещено Юлия ЧелкановаС наступлением лета автолюбители должны быть готовы к важным изменениям, которые ожидают их на заправочных станциях.
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