Президент США призвал Киев к желанию урегулировать конфликтную ситуацию и признал успехи России Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете высказался о ситуации вокруг российско‑украинского конфликта, информирует РИА Новости.