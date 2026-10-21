Президент США призвал Киев к желанию урегулировать конфликтную ситуацию и признал успехи России Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете высказался о ситуации вокруг российско‑украинского конфликта, информирует РИА Новости.
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