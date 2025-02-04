Памятную доску Владимиру Шаховскому открыли в Иркутске

В Иркутске, на здании по улице Тургенева, 15, открыли мемориальную доску Владимиру Шаховскому. Он с 2009 по 2024 годы возглавлял филиал «Ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации» на ВСЖД.