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22.11.24==В России ужесточаются правила въезда для мигрантов

22.11.24==В России ужесточаются правила въезда для мигрантов

Правила въезда мигрантов в Россию ужесточаются с 7 ноября и будут предусматривать право использовать информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, для установления личности иностранцев и лиц без гражданства.

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