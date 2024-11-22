22.11.24==В России ужесточаются правила въезда для мигрантов

Правила въезда мигрантов в Россию ужесточаются с 7 ноября и будут предусматривать право использовать информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, для установления личности иностранцев и лиц без гражданства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии