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В Сети сообщили, что миллиардер Субботин скончался в домике шамана

Бывший топ-менеджер "Лукойла" миллиардер Александр Субботин умер 8 мая в подмосковных Мытищах.По информации, опубликованной в telegram-каналах, тело было найдено на цокольном этаже в домике шамана Магуа, который в обычной жизни является Алексеем.

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