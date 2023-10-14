СССР-Россия
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СССР-Россия

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Пашинян опять темнит с русскими солдатами: Здесь останься, здесь — не надо

Пашинян опять темнит с русскими солдатами: Здесь останься, здесь — не надо

В случае вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха они должны вернуться в РФ, а не переместиться на территорию республики, заявил армянский премьер Никол Пашинян заявил в интервью «Общественному телеканалу», сообщает ТАСС.

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Комментарии
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М
Мария
Как могли умнейший народ, армяне, выбрать такого ПРЕДАТЕЛЯ своего народа? Они не понимают, для чего пиндосы его подсунули?
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9 час.
J
Jubar
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7 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Эх. Ублюдки.
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6 час.

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