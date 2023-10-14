Пашинян опять темнит с русскими солдатами: Здесь останься, здесь — не надо

В случае вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха они должны вернуться в РФ, а не переместиться на территорию республики, заявил армянский премьер Никол Пашинян заявил в интервью «Общественному телеканалу», сообщает ТАСС.
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