Сенатор Писарева рассказала, как Чемпионат высоких технологий поможет развитию Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября, ФедералПресс. Сенатор Российской Федерации, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий заявила, что город уже можно назвать родиной этого мероприятия.