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Сенатор Писарева рассказала, как Чемпионат высоких технологий поможет развитию Новгородской области

Сенатор Писарева рассказала, как Чемпионат высоких технологий поможет развитию Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября, ФедералПресс. Сенатор Российской Федерации, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий заявила, что город уже можно назвать родиной этого мероприятия.

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