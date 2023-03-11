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Даниил Серохвостов: «Штрафные круги меня сегодня помотали. Торопился на рубежах, потому что хотел сократить отставание»

Даниил Серохвостов объяснил, почему допустил четыре промаха в гонке преследования. Серохвостов стал вторым на этапе Кубка Содружества в Тюмени, победу одержал Эдуард Латыпов.

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